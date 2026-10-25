Матч проти Лівого берега став для ЛНЗ ювілейним в УПЛ

Черкаський ЛНЗ зіграв свій ювілейний матч в елітному дивізіоні України.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Так, гра з Лівим Берегом (0:0) стала 100-ю для черкаського колективу в межах Прем'єр-ліги. Дебютував ЛНЗ у вищому дивізіоні 30 липня 2023 року матчем проти Чорноморця – тоді команда програла 0:2.

Загалом за цей період команду тренувало п'ять фахівців: Олександр Ковпак, Олег Дулуб, Андрес Карраско, Роман Григорчук та Віталій Пономарьов.

Найвищим досягненням ЛНЗ є друге місце в сезону-2025/26, яке дозволило дебютувати у єврокубках. У другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій черкащани вилетіли від Гента – двічі 0:0 і поразка в серії пенальті.

Раніше головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов підбив підсумки гри з Лівим берегом, у якому його команда не змогла перемогти.