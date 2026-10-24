Не можна такого допускати: Пономарьов – про нічию ЛНЗ у матчі проти Лівого Берега

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов розкритикував гру своєї команди після нічиєї з Лівим Берегом (0:0) у 10-му турі УПЛ, наголосивши, що футболістам бракувало самовіддачі та боротьби в єдиноборствах.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Результат негативний, але проблема навіть не в нічиїй, а в самій грі. Це стосується і тренерського штабу, і футболістів. Можна програти, але не можна виходити на поле без самовіддачі та драйву.

Ми програвали більшість єдиноборств Лівому Берегу. Не можна такого допускати. Попередні два матчі були досить якісними, на тренуваннях команда теж добре працювала. Треба розібратися, чому сьогодні зіграли настільки погано", – сказав Пономарьов.

Тренер не став виключати, що команда могла недооцінити суперника, але наголосив: спершу цей момент потрібно проаналізувати. Також Пономарьов пояснив, що нині в ЛНЗ триває конкуренція за місце у стартовому складі.

"Минулого сезону, коли ми стали срібними призерами, практично весь чемпіонат грали одні й ті самі футболісти. Зараз конкуренція хороша, але немає стовідсоткового стартового складу. Постійно пробуємо різні варіанти й даємо всім можливість проявити себе", – додав Пономарьов.

Напередодні відбувся ще один поєдинок туру, у якому Харків переміг Епіцентр.