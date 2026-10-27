Шахтар – Динамо і Лівий Берег – Верес: онлайн-трансляції ігор 1/8 фіналу Кубку України 27 жовтня

У вівторок, 27 жовтня, відбудуться два стартові поєдинки 1/8 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.

Протистояння між Лівим Берегом та Вересом відкриє програму цієї стадії та боротьби за путівки у чвертьфінал кубкового турніру.

Також 27 жовтня уболівальники насолодяться поєдинком між Шахтарем та Динамо. Зустріч прийме "Арена Львів". Це буде 196-те Класичне та 19-те у Кубку України.

Якщо в усіх турнірах більшою кількістю перемог володіють кияни (83 проти 64 у "гірників"), то у кубкових змаганнях перевагою володіє Шахтар – 11 проти 7 у "біло-синіх". В останніх двох лобових дербі перемагав донецький колектив – 3:1 та 2:1.

Дивіться прямі трансляції матчів, організовані УПЛ ТБ, на "Чемпіоні".

13:00 | Лівий Берег – Верес

18:00 | Шахтар – Динамо

Напередодні голкіпер донеччан Дмитро Різник поділився очікуваннями щодо кубкового протистояння.

Решта ігор 1/8 фіналу Кубку України відбудуться 28-го та 29-го жовтня.