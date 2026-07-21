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Матч першого туру УПЛ між Динамо та Лівим Берегом перенесено

Микола Літвінов — 21 липня 2026, 18:52
Матч першого туру УПЛ між Динамо та Лівим Берегом перенесено
УПЛ

Матч між Динамо та Лівим Берегом, який мав відбутися 2 серпня цього року у межах першого туру Української Прем'єр-ліги, відклали на інший день.

Про це стало відомо з анонсу поєдинку на сайті УПЛ.

Згідно з новим розкладом, київське дербі відбудеться 2 грудня 2026 року. Коли пролунає стартовий свисток, наразі невідомо.

Ця відстрочка матчу може бути пов'язана з новим регламентом елітного дивізіону України, згідно з яким команди можуть подати прохання про перенесення матчу до Дирекції УПЛ у разі, якщо колектив виступає в єврокубках та звернувся до адміністрації за 7 днів до початку зустрічі.

Зауважимо, що перший поєдинок між київським Динамо та грецьким ПАОКом відбудеться 23 липня о 20:00 (за київським часом). Поєдинок-відповідь команди зіграють 29 липня о 20:45.

Нагадаємо, що кияни на шляху до другого раунду кваліфікації Ліги Європи переграли румунську Університатю Клуж-Напока. Після нульової нічиєї у першій грі підопічні Ігора Костюка довели справу до серії пенальті у матчі-відповіді, де "біло-сині" виявилися точнішими.

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