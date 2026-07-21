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Маркевич дав пораду Динамо перед матчем Ліги Європи

Денис Іваненко — 21 липня 2026, 11:16
Маркевич дав пораду Динамо перед матчем Ліги Європи
Мирон Маркевич
ФК Карпати

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич висловився про майбутній поєдинок Динамо проти ПАОКа у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Його слова передає Футбол 24.

Досвідчений фахівець переконаний, що на "біло-синіх" очікує дуже непросте протистояння. Він дав пораду киянам зіграти сміливіше вже в першій зустрічі та не відкладати все до матчу-відповіді.

"З цією командою зустрічався Металіст, який я тренував. На виїзді перемогли, а вдома зіграли внічию. Попри нашу звитягу, у Греції грати було важко – спека за 30 градусів. Грали без глядачів, що стало нам у нагоді.

Кияни в цьому плані перебуватимуть під тиском трибун. Тому треба забивати в першому матчі. Поки що м'яч у них не йде у ворота. Треба додавати гостроти", – сказав Маркевич.

Зазначимо, що Динамо проведе умовно домашній поєдинок з ПАОКом 23 липня о 20:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться за тиждень.

Нагадаємо, що напередодні "біло-сині" дізнались потенційних суперників у Лізі Європи, а також у Лізі конференцій, якщо не зможуть пройти грецький колектив.

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