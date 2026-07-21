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Шахтар та Динамо зацікавлені в підписанні 18-річного малійського центрбека – ЗМІ

Микола Літвінов — 21 липня 2026, 17:58
Шахтар та Динамо зацікавлені в підписанні 18-річного малійського центрбека – ЗМІ
Бурама Діалло
Мотеме Пембе

Донецький Шахтар та київське Динамо виявляють інтерес до трансферу малійського центрбека Бурама Діалло з академії Мотема Пембе.

Про це повідомляє Africa Foot.

Як зазначається, "гірники" вже запропонували за гравця суму в районі 314 тисяч євро. Крім того, донецький клуб запропонував Мотеме Пембе взяти до свого складу двох найкращих її випускників в межах цього трансферу.

Кияни ж пропонують за Бураму Діалло близько 270 тисяч євро і також націлені виграти боротьбу за футболіста. 

За інформацією видання, раніше 18-річним центральним захисником цікавилися бельгійський Брюгге, французькі Ланс і Монако та клуб Української Прем'єр-ліги Полісся.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Шахтар просунувся у переговорах щодо підписання центрального захисника італійської Дженоа Алана Маттурро.

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