Визначилися транслятори матчів Динамо проти ПАОКа у кваліфікації Ліги Європи
УЄФА
Визначилися транслятори матчів 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи між Динамо та ПАОКом.
Так, в Україні обидва поєдинки наживо глядачі зможуть переглянути на телеканалі 2+2, а також на YouTube-каналах Динамо та Footballhub.
Перший матч, який буде для киян номінально домашнім, буде зіграно 23 липня у польському Любліні, початок о 20:00 за київським часом.
Матч-відповідь команди проведуть 30 липня у Греції.
Переможець пари вийде до наступного раунду кваліфікації, де зіграє проти переможця протистояння між бельгійським Андерлехтом та шведським Хаммарбю. У випадку програшу Динамо зіграє у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій з переможеним у парі Карабах – ЦСКА Софія.