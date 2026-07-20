Визначилися транслятори матчів Динамо проти ПАОКа у кваліфікації Ліги Європи

Визначилися транслятори матчів 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи між Динамо та ПАОКом.

Так, в Україні обидва поєдинки наживо глядачі зможуть переглянути на телеканалі 2+2, а також на YouTube-каналах Динамо та Footballhub.

Перший матч, який буде для киян номінально домашнім, буде зіграно 23 липня у польському Любліні, початок о 20:00 за київським часом.

Матч-відповідь команди проведуть 30 липня у Греції.

Переможець пари вийде до наступного раунду кваліфікації, де зіграє проти переможця протистояння між бельгійським Андерлехтом та шведським Хаммарбю. У випадку програшу Динамо зіграє у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій з переможеним у парі Карабах – ЦСКА Софія.