Квота для легіонерів з ЄС, 30 днів на пошук тренера та зростання внесків: УАФ ухвалила новий регламент УПЛ

Українська асоціація футболу оголосила про зміни в регламенті УПЛ на сезон– 2026/27.

Відповідний циркуляр організація опублікувала на своєму сайті.

Нововведення загалом торкнулися ліміту на легіонерів, тренерського персоналу, внеску за футболістів-легіонерів, перенесення матчів під час єврокубків, місця проведення матчів, організаційних процедур та нових молодіжних змагань.

Щодо квоти на іноземців. Відтепер, якщо на полі перебуває гравець з паспортом Європейського Союзу, команді можна випустити на поле 8 іноземців. У разі відсутності такої документації, правила залишаються сталими: 4 українці та 7 легіонерів.

"Внесено зміни до положень Регламенту щодо одночасного перебування футболістів-легіонерів на полі під час матчу. За загальним правилом, кількість футболістів-легіонерів, які одночасно перебувають на футбольному полі у складі однієї команди, не може перевищувати семи футболістів– легіонерів. Змінами до Регламенту передбачено, що якщо у складі команди на футбольному полі одночасно перебуває хоча б один футболіст – громадянин держави – члена Європейського Союзу, кількість футболістів-легіонерів може становити не більше восьми, за умови одночасного перебування на футбольному полі не менше трьох футболістів – громадян України. За відсутності у складі команди на футбольному полі футболіста – громадянина держави – члена Європейського Союзу, на футбольному полі одночасно повинні перебувати не менше чотирьох футболістів – громадян України".

У заяві йдеться, що якщо клуб залишається без головного тренера, то йому надається право знайти нового спеціаліста протягом 30 днів. У період пошуків команда може призначити тимчасового наставника, який володіє чинною ліцензією УЄФА не нижче категорії "А".

"Внесено зміни до вимог щодо головного тренера команди. Зокрема, визначено, що якщо посада головного тренера команди стає вакантною протягом спортивного сезону, клубу надається 30 днів на пошук спеціаліста відповідної кваліфікації з належною ліцензією, протягом яких тимчасово виконувати обов'язки може тренер, який володіє чинною ліцензією УЄФА не нижче категорії "А".

Також збільшився внесок за футболістів легіонерів. Відтепер клубам доведеться платити за іноземних футболістів 400 тисяч гривень, а не 150 тисяч, як раніше. Ці кошти за системою 50% на 50% потім підуть на фінансування арбітражу матчів Національної ліги майбутнього та на заохочення клубів УПЛ, які надають ігровий час українським футболістам віком до 21 року.

"Внесено зміни до порядку сплати внеску за футболістів-легіонерів. Збільшено його розмір зі 150 000 до 400 000 гривень за кожного футболіста-легіонера, уточнено випадки та строки його сплати, а також умови допуску футболіста легіонера до участі в матчах. Одночасно запроваджено новий механізм розподілу коштів від сплати таких внесків, відповідно до якого 50% коштів спрямовуватимуться на фінансування арбітражу матчів Національної ліги майбутнього, а інші 50% – на заохочення клубів УПЛ, які надають ігровий час українським футболістам віком до 21 року. Також визначено порядок розподілу зазначених коштів між клубами УПЛ залежно від місця, зайнятого за сумарною кількістю хвилин, відіграних українськими футболістами віком до 21 року в матчах Чемпіонату УПЛ після завершення відповідного сезону. Клуб, який за підсумками сезону посяде перше місце, отримає 25% відповідних коштів, друге місце – 15%, третє – 10%, а решта коштів розподілятиметься між іншими клубами відповідно до шкали, встановленої Регламентом".

Про перенесення матчів, зокрема під час єврокубкових кампаній, у новому регламенті зазначається, що команда може подати відповідну ініціативу до Дирекції УПЛ за сім днів до початку поєдинку.

Й керівний орган, вже згідно з урахуванням календаря змагань, наявності резервних дат та інтересів офіційного мовника, видасть свій вердикт. Кількість таких перенесень обмежена.

"Додано підстави для перенесення матчів Чемпіонату, зокрема, щодо участі клубів у клубних змаганнях УЄФА. Так, у виняткових випадках, пов'язаних із участю клубів у змаганнях під егідою УЄФА, клуб має право ініціювати перенесення матчу туру на іншу дату, що не входить до меж відповідного туру, із призначенням матчу на резервну дату календаря змагань. Для цього клуб подає запит до Дирекції УПЛ не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати проведення матчу. Рішення ухвалюється Дирекцією УПЛ з урахуванням календаря змагань, наявності резервних дат та інтересів офіційного мовника. Кількість таких перенесень обмежується".

Окремо регламент посилив вимоги до стадіонів та організації матчів. Від цього дня клуби зобов'язані грати виключно на заявлених під час атестації аренах (зміна стадіону можливі лише через форс-мажор або єврокубки).

"Внесено зміни до положень Регламенту щодо визначення стадіонів для проведення матчів. Встановлено обов'язок клубів проводити матчі на основному та резервному (резервних) стадіонах, задекларованих під час проходження процедури атестації. Одночасно уточнено підстави та порядок проведення матчів на інших стадіонах. Так, проведення матчу на іншому стадіоні допускається лише у випадку форс-мажорних обставин, участі клубу в єврокубкових змаганнях за умови попереднього письмового погодження Комітетом з питань стадіонів та безпеки проведення змагань і Дирекцією УПЛ. Таке погодження надається на кожен окремий матч".

Також тепер будуть запроваджені передматчеві наради.

"Удосконалено окремі організаційні процедури проведення матчів, зокрема, щодо проведення передматчевої організаційної наради, взаємодії клубів із офіційними особами матчу та виконання клубом-господарем визначених Регламентом організаційних обов'язків. Крім того, до Регламенту внесено редакційні та технічні зміни, спрямовані на узгодження окремих положень, уніфікацію термінології та забезпечення однакового застосування норм Регламенту".

Крім того, під егідою УПЛ створили нове всеукраїнське змагання для молоді до 21 року (футболісти від 2005 року народження).

"Створено нове всеукраїнське змагання для команд клубів УПЛ. До участі в матчах цих змагань допускаються футболісти 2005 року народження та молодші. Крім того, передбачено можливість включення до рапорту арбітра до шести футболістів старшого віку, при цьому одночасно на футбольному полі можуть перебувати не більше п'яти таких футболістів"

Нагадаємо, що напередодні Українська асоціація футболу створила новий турнір у жіночому футболі під назвою Прайм Ліга.