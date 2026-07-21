Динамо втратило захисника на невизначений термін після вдалого старту у кваліфікації Ліги Європи
Лівий захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко травмувався у матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2026/27 проти румунської Університаті Клуж.
Про це повідомляє сайт киян.
На 24-річного флангового оборонця чекатиме хірургічне втручання. Лише після операції стануть відомі терміни повернення динамівця до тренувального процесу.
Про перебіг лікування Костянтина медичний штаб "біло-синіх" інформуватиме додатково.
У протистоянні проти румунського суперника відіграв сумарно 94 хвилини. Не запам'ятався результативними діями.
У минулому сезоні-2025/26 Вівчаренко провів 29 поєдинків в усіх турнірах за Динамо, у яких відзначився 4 асистами. Також став із киянами переможцем Кубку України.
Нагадаємо, що команда Ігоря Костюка пройшла Університатю Клуж та у другому раунді кваліфікації ЛЄ зіграє проти грецького ПАОКа. Поєдинки заплановані на 23-те та 30-те липня. Початок обох зустрічей о 20:00 (за київським часом).
Раніше повідомлялося, що ймовірний трансфер нападника Динамо Матвія Пономаренка у турецький Галатасарай перебуває під загрозою зриву.