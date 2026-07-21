Зірковий Тайсон та російський власник, який допомагав "ДНР": що варто знати про ПАОК – суперника Динамо в Лізі Європи

Київське Динамо продовжує боротьбу за вихід в основний етап Ліги Європи. У межах другого кваліфікаційного раунду підопічні Ігоря Костюка зіграють проти одного з найсильніших клубів Греції – ПАОК із Салонік.

Номінально домашній поєдинок "біло-сині" зіграють 23 липня у польському Любліні. Матч на "Арені Люблін" розпочнеться о 20:00 за київським часом.

"Чемпіон" зібрав найцікавіші факти про ПАОК – суперника Динамо в другому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Клуб, заснований переселенцями з Константинополя

Історія ПАОКа розпочалася 20 квітня 1926 року, коли новостворений клуб офіційно отримав визнання рішенням першої інстанції міста Салоніки. Його заснували греки-переселенці, які змушені були залишити Константинополь після греко-турецької війни.

Футболісти ПАОКа, 1926 рік ФК ПАОК

Повна назва клубу – Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton ("Всесалонікський спортивний клуб константинопольців"). Саме тому на гербі команди зображений двоголовий орел – один із символів Візантійської імперії.

Домашні поєдинки ПАОК проводить на стадіоні "Тумба", що вміщує майже 29 тисяч глядачів. Арена славиться однією з найгарячіших атмосфер у Греції, а фанати "Двоголових орлів Півночі" належать до числа найпалкіших у Європі.

"Золота ера" клубу припадає на середину 1970-х років. Тоді угорський фахівець Дюли Лорант привів ПАОК до першого чемпіонства (1976).

ПАОК – чемпіон Греції 1976 року ФК ПАОК

У період з 1970 по 1974 рік "Двоголові" п'ять разів брали участь у фіналах Кубка Греції, двічі вигравши трофей (1972, 1974).

У наступні два десятиліття ПАОК здобув лише один трофей, ставши чемпіоном Греції за підсумками сезону-1984/85.

Російський власник ПАОК: скандал зі зброєю, санкції України

У 2012 році контрольний пакет акцій клубу придбав російський олігарх грецького походження Іван Саввіді. Він почав інвестувати значні кошти у придбання футболістів, будівництво бази та розвиток інфраструктури.

Іван Саввідіс ФК ПАОК

Колишній депутат Державної думи Росії у 2018 році став фігурантом гучного скандалу. Під час матчу проти АЕКа Саввіді вибіг на футбольне поле у супровіді охоронців. Росіянин намагався вплинути на суддю, який скасував гол ПАОКа. На поясі Саввіді була кобура з пістолетом.

Після гучного скандалу уряд Греції призупинив чемпіонат, а ФІФА разом з УЄФА пригрозили санкціями, якщо ситуацію не буде врегульовано.

Саввідіс зі зброєю на полі під час скандального матчу проти АЕКа Getty Images

У підсумку власник ПАОКа отримав 8 місяців умовного ув'язнення, заплатив штраф у 100 тисяч євро та отримав трирічне відсторонення від відвідування стадіону.

До речі, Саввіді перебуває під санкціями України з жовтня 2022 року. Підконтрольна йому Федерація "Греки Росії" у перший рік повномасштабної війни передала представникам угрупування "ДНР" автомобілі підвищеної прохідності й генератори. У лютому 2024-го Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію його українських активів, зокрема виробника пакувальних матеріалів "Пентопак" та компанії "Атлантіс-Пак Україна", на користь держави.

Головні досягнення клубу

ПАОК належить до історичних грандів грецького футболу, хоча за кількістю титулів поступається Олімпіакосу та Панатінаїкосу. У доробку "Двоголових" 4 титули чемпіона Греції (1976, 1985, 2019, 2024) та 8 здобутих Кубків Греції (1972, 1974, 2001, 2003, 2017, 2018, 2019, 2021).

Клуб регулярно виступає в єврокубках. Найкращим результатом ПАОКа залишається вихід до чвертьфіналу Ліги конференцій у сезоні-2021/22.

ФК ПАОК

Як ПАОК провів минулий сезон?

За підсумками сезону-2025/26 ПАОК став віцечемпіоном Греції та дійшов до фіналу Кубка країни. У Лізі Європи "Двоголові" пробилися до стадії плейоф, посівши 17 місце в турнірній таблиці основного турніру.

Найкращим бомбардиром команди став форвард Георгіос Якумакіс, який у 36 матчах забив 15 голів. По завершенні сезону він повернувся до мексиканського Крус Асуля, звідки його продали за 5 мільйонів євро до еміратського Аль-Айна – колишнього клубу Сергія Реброва.

Георгіос Якумакіс ФК ПАОК

Новий тренер – Алессіо Ліші

Влітку 2026 року ПАОК очолив Алессіо Ліші, який змінив на посаді Развана Луческу, сина колишнього наставника Шахтаря та Динамо Мірчі Луческу. Контракт з 40-річним італійцем підписали до 2028 року.

Ліші народився в Римі, але практично всю тренерську кар'єру провів в Іспанії. Він працював у системі Леванте, після чого очолював першу команду клубу, а також тренував Мірандес і Осасуну.

40-річний фахівець вважається одним із найперспективніших молодих тренерів Італії. Його команди роблять ставку на інтенсивний футбол, високий пресинг та швидкий перехід із оборони в атаку. Призначення до ПАОКа стало для Ліші першим закордонним призначенням і дебютом у єврокубках як головного тренера.

Алессіо Ліші ФК ПАОК

Хто найбільші зірки команди?

Лідером ПАОКа залишається Янніс Константеліас. 23-річний атакувальний півзахисник уже кілька років вважається одним із найталановитіших грецьких футболістів і регулярно потрапляє до сфери інтересів клубів із топчемпіонатів.

Вихованець ПАОКа у 40 матчах минулого сезону забив 14 голів та віддав 9 асистів. За даними Transfermarkt, наразі його вартість оцінюється у 22 мільйони євро.

У "Двоголових" досі грає добре відомий українським уболівальникам бразилець Тайсон. 38-річний ексгравець Шахтаря і Металіста у минулому сезоні був гравцем основного складу.

Тайсон під час матчу Ліги Європи між ПАОК та Бранном Getty Images

На контракті з ПАОКом перебуває російський нападник Фьодор Чалов, який другу частину минулого сезону грав на правах оренди за турецький Кайсеріспор. Наразі він травмований, а тому матч з Динамо, найімовірніше, пропустить.

Влітку ПАОК підписав шведського вінгера Таха Алі, який має у своєму активі чотири матчі за збірну Швеції, а також центрального захисника Пантеліса Хацідіакоса, який виступав у Серії А. Із іспанської Валенсії вільним агентом перейшов опорний півзахисник Батіст Сантамарія, а з Реал Сосьєдада – центрбек Аріц Елустондо.

Натомість команду покинув російський опорник Магомед Оздоєв. Поляк Томаш Кендзьора повернувся до Динамо і тепер гратиме проти колишніх одноклубників. Завершилася орендна угода з Феєнордом щодо хорватського хавбека Луки Іванушеца. Та все ж найбільшою втратою команди став відхід Георгіоса Якумакіса, про якого вже йшлося в матеріалі.

Томаш Кендзьора ФК ПАОК

Український слід у ПАОК

Грецький клуб добре знайомий українським уболівальникам. Першою зустріччю Динамо та ПАОК стало протистояння у 1/8 фіналу Кубка європейських чемпіонів сезону-1976/77, де "біло-сині" не залишили "Двоголовим" жодних шансів. Команда Валерія Лобановського здобула дві перемоги із загальним рахунком 6:0. По два голи забили Вікторо Колотов і Леонід Буряк, а ще по одному разу відзначилися Олег Блохін і Петро Слободян.

Відеоогляд матчу Динамо – ПАОК, 1976 рік

У 1990-х ПАОК двічі очолював Олег Блохін, який у сезоні-1993/94 посів з командою 5-те місце. Тоді ж у грецькому клубі міг опинитися динамівець Віктор Леоненко, але клуби не дійшли згоди щодо суми трансферної компенсації.

Та все ж українські футболісти залишили свій слід в історії клубу. Півзахисник Євген Шахов, який виступав з 2016 по 2019 рік, разом із ПАОКом став чемпіоном Греції та тричі здобував Кубок країни.

Євген Шахов ФК ПАОК

Також кольори "Двоголових" захищав колишній гравець збірної України і Динамо Євген Хачеріді, але не зміг закріпитися в основному складі. Після переможного матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти московського Спартака влітку 2018 року захисник продемонстрував російським уболівальникам щитки із колорами прапора України.

Пізніше футболіст пояснив, що таким чином відповів на провокації російських фанатів. За його словами, після цього агенту зателефонував син власника ПАОК Івана Саввідіса, зазначивши, що цей вчинок не сподобався батькові. Хачеріді наголошував, що лише хотів показати, що він українець і підтримує свою країну. Невдовзі після цього Хачеріді перестав регулярно потрапляти до основного складу, а згодом залишив ПАОК.

Хачеріді демонструє щитки з українською символікою

Окрім Тайсона та Кендзьори, за ПАОК виступав і бразилець Лео Матос, добре відомий українським уболівальникам за виступами за Дніпро та Чорноморець.

Чого чекати від Динамо в матчі з ПАОКом?

Попри зміну головного тренера та втрату провідних гравців, ПАОК залишається одним із найсильніших представників грецького футболу. Команда має якісний і досвідчений склад, регулярно виступає в єврокубках і традиційно дуже впевнено грає на домашній "Тумбі".

Під час підготовки до нового сезону ПАОК розгромив Беверен (4:1) і Вестерло (4:0), здолав кіпрський АЕК Ларнака (3:2), а також зазнав поразки від нідерландського Твенте (2:3).

Для Динамо протистояння з ПАОК стане серйозною перевіркою, особливо на тлі не надто переконливого проходу в першому раунді кваліфікації румунської Університаті. Водночас ПАОК лише починає роботу під керівництвом Алессіо Ліші, тож відсутність зіграності може стати однією з переваг Динамо у двоматчевому протистоянні.