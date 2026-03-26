Гру лідерів чемпіонату Франції між ПСЖ та Лансом відклали через Лігу чемпіонів

Микола Літвінов — 26 березня 2026, 16:28
Гру лідерів чемпіонату Франції між ПСЖ та Лансом відклали через Лігу чемпіонів
Керівництво Ліги 1 ухвалило рішення перенести матч національного чемпіонату між ПСЖ та Лансом заради підготовки паризької команди до чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Сама гра мала відбутися 11 квітня, але одноголосно було підтримано перенесення, незважаючи на протести з боку команди суперника.

Крім того, задоволено прохання Страсбура про перенесення матчу проти Бреста заради підготовки до протистояння з Майнцом у Лізі конференцій. Обидва перенесені поєдинки чемпіонату Франції відбудуться 13 травня.

Зазначимо, що наразі ПСЖ очолює турнірну таблицю чемпіонату Франції, маючи 60 очок після 26 зіграних матчів, а Ланс відстає лише на 1 заліковий бал і посідає другу позицію, провівши на один поєдинок більше.

Перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти "мерсисайдців" пройде 8 квітня , а гра-відповідь – 14 квітня, обидві зустрічі заплановані на вечер о 22:00 (за київським часом).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво парижан розпочало переговори щодо продовження контракту з головним тренером Луїсом Енріке.

