ПСЖ із Забарним розгромив Ніццу, Тулуза переграла Лор'ян у 27 турі Ліги 1

У суботу, 21 березня, відбулись чергові матчі 27 туру французької Ліги 1.

У головному поєдинку вечора ПСЖ здобув розгромну перемогу над Ніццою. Український захисник парижан Ілля Забарний відіграв увесь матч та отримав оцінку 7,6, що стала однією з найкращих серед усіх гравців на полі.

Ця перемога дозволила підопічним Луїса Енріке очолити турнірну таблицю чемпіонату Францїі. ПСЖ має перевагу в одне очко над Лансом, маючи матч у запасі.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

27 тур, 21 березня

Тулуза – Лор'ян 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 81 Емерсонн

Осер – Брест 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 24 Око, 2:0 – 58 Око, 3:0 – 70 Намасо

Вилучення: Леон 6' (Осер, червона картка)

Ніцца – ПСЖ 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 42 Мендеш (пен), 0:2 – 49 Дуе, 0:3 – 81 Фернандес, 0:4 – 85 Заїр-Емері

Вилучення: Ндаїшіміє 61' (Ніцца, червона картка)

Турнірна таблиця Ліги 1

Напередодні Ланс впевнено обіграв Анже, здобувши 19 перемогу в нинішньому розіграшу чемпіонату Франції.