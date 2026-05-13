Ланс – ПСЖ: прогноз на битву лідерів чемпіонату Франції

Денис Іваненко — 13 травня 2026, 12:36
Ланс – ПСЖ, коефіцієнти на матч
Букмекери визначилися з котируваннями на перенесений поєдинок 29 туру французької Ліги 1 сезону-2025/26, в якому Ланс вдома прийматиме ПСЖ.

На думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є столичний клуб, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,10. Нічия – 4,00. Виграш Ланса – 3,20.

Поєдинок відбудеться 13 травня на "Стад Фелікс Болар". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 14 вересня 2025 року. Тоді парижани з дублем Бредлі Баркола впевнено перемогли з рахунком 2:0.

Зазначимо, що наразі Ланс і ПСЖ є лідерами чемпіонату Франції. Вони мають 67 і 73 залікові бали в турнірній таблиці Ліги 1 відповідно.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

