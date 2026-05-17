Яремчук поза стартовим складом Ліона на матч з Лансом у 34 турі Ліги 1

У неділю, 17 травня, Ліон та Ланс назвали стартові склади на останній матч сезону-2025/26 у французькій Лізі 1.

Український форвард Роман Яремчук не потрапив у стартову 11-ку "ткачів".

Ліон: Грейф, Вінісіус, Ніакате, Клюйверт, Мата, Мейтленд-Найлс, Мангала, Толіссо, Шульц, Морейра, Ендрік

Ланс: Горжелен, Сарр, Селік, Антоніо, Абдулхамід, Хайдара, Булатович, Масуаку, Саїд, Товен, Сотока

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

Перед останнім туром Ліон вже гарантовано потрапив у єврокубки, проте веде боротьбу за місце в Лізі чемпіонів. Ланс же достроково гарантував собі 2 місце в чемпіонаті та вже вийшов у ЛЧ.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом протистояння є Ліон, коефіцієнт на перемогу якого – 1,71. Нічия оцінюється в 4,35, перемога Ланса – у 4,65.

