Ланс вперше в історії став володарем Кубку Франції

У п'ятницю, 22 травня, на "Стад де Франс" Ланс у фіналі Кубку Франції переміг Ніццу.

Відкрив рахунок Товен у середині першого тайму. Едуар під кінець першої сорокап'ятихвилинки збільшив перевагу для "золото-кривавих". Кулібалі відповів забитим м'ячем у доданий до першого тайму час, але це була остання успішна гольова дія для підопічних Клода Пюеля у цьому матчі. Вже наприкінці зустрічі Абдалла Сіма забив гол та поставив жирну крапку у цьому протистоянні.

Кубок Франції

Фінал, 22 травня

Ланс – Ніцца 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 25 Товен, 2:0 – 42 Едуар, 2:1 – 45+3 Кулібалі, 3:1 – 78 Сіма

Для Ланса це історичний тріумф. Раніше вони ставали чемпіонами Франції (сезон 97/98), вигравали Кубок Французької ліги (сезон 98/99), але Кубок Франції вони до сьогоднішнього ніколи не здобували.

Нагадаємо, що напередодні головного тренера Ланса П'єра Сажа визнали найкращим наставником футбольного сезону 2025/26 за версією Національної спілки професійних футболістів Франції (UNFP).