Ланс – ПСЖ. Де та коли дивитися матч 29 туру Ліги 1

У середу, 13 травня, на "Стад Фелікс Болар" відбудеться перенесений матч 29 туру французької Ліги 1, в якому Ланс прийматиме ПСЖ.

Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 2" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 22:00 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 14 вересня 2025 року. Тоді парижани з дублем Бредлі Баркола впевнено перемогли з рахунком 2:0.

Зазначимо, що наразі Ланс і ПСЖ є лідерами чемпіонату Франції. Вони мають 67 і 73 залікові бали в турнірній таблиці Ліги 1 відповідно.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є ПСЖ, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,21. На успіх Бреста можна поставити з коефіцієнтом 13,50, на нічию – 7,70.

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.