ПСЖ розпочав перемовини з Енріке щодо продовження контракту

Французький ПСЖ хоче продовжити співпрацю зі своїм тренером Луїсом Енріке.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Відомий інсайдер заявив, що паризький клуб вступив у переговори з іспанцем. Керівництво французького гранду задоволене роботою свого наставника та хоче продовжити з ним контракт.

Зазначимо, що чинна угода фахівця розрахована до завершення сезону-2026/27. До нього вже проявляють інтерес чимало клубів, але ПСЖ зацікавлений у довгостроковій співпраці, тому почав обговорення нових умов.

Нагадаємо, що Луїс Енріке очолив французьку команду влітку 2023 року. За цей час його підопічні здобули десять трофеїв, зокрема, вони є чинними переможцями Ліги чемпіонів, встановивши у фіналі історичний рекорд.