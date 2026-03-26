Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

ПСЖ розпочав перемовини з Енріке щодо продовження контракту

Денис Іваненко — 26 березня 2026, 12:25
Луїс Енріке
Getty Images

Французький ПСЖ хоче продовжити співпрацю зі своїм тренером Луїсом Енріке.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Відомий інсайдер заявив, що паризький клуб вступив у переговори з іспанцем. Керівництво французького гранду задоволене роботою свого наставника та хоче продовжити з ним контракт.

Зазначимо, що чинна угода фахівця розрахована до завершення сезону-2026/27. До нього вже проявляють інтерес чимало клубів, але ПСЖ зацікавлений у довгостроковій співпраці, тому почав обговорення нових умов.

Нагадаємо, що Луїс Енріке очолив французьку команду влітку 2023 року. За цей час його підопічні здобули десять трофеїв, зокрема, вони є чинними переможцями Ліги чемпіонів, встановивши у фіналі історичний рекорд.

ПСЖ Луїс Енріке

ПСЖ

Останні новини