Ліон – Ланс: де і коли дивитися матч Яремчука в межах 34-го туру Ліги 1

У неділю, 17 травня, відбудуться останні матчі французької Ліги 1 сезону-2025/26. Зокрема, свій поєдинок зіграє Ліон, у складі якого виступає український нападник Роман Яремчук.

Суперником буде Ланс. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом протистояння є Ліон, коефіцієнт на перемогу якого – 1,71. Нічия оцінюється в 4,35, перемога Парижа – у 4,65.

Перед останнім туром Ліон вже гарантовано потрапив у єврокубки, проте веде боротьбу за місце в Лізі чемпіонів. Ланс же достроково гарантував собі 2 місце в чемпіонаті та вже вийшов у ЛЧ.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.