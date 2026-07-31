Олександрія-2 перемогла Тростянець у матчі-відкритті Другої ліги-2026/27

У п'ятницю, 31 липня, стартувала Друга ліга чемпіонату України з футболу сезону-2026/27.

У матчі-відкритті в групі Б Олександрія-2 на виїзді мінімально обіграла Тростянець з рахунком 1:0. Долю матчу вирішив ранній гол Олександра Грузина вже на десятій хвилині матчу.

Чемпіонат України-2026/27, Друга ліга, група Б

1 тур, 31 липня

Тростянець – Олександрія-2 – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 10 Грузин

Решта матчів першого туру Другої ліги-2026/27 відбудуться 1 та 2 серпня.

Нагадаємо, остаточний склад учасників Другої ліги сезону-2026/27 був затверджений 14 липня.