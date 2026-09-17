1/16 фіналу Кубку України з футболу: онлайн-трансляції матчів 17 вересня
Трансляції матчів Кубку України 17 вересня
УАФ
У четвер, 17 вересня, відбудуться останні два поєдинки 1/16 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.
Першими зіграють Тростянець і Чернігів. Закриватиме програму цієї стадії турніру протистояння між Вільхівцями та Шахтарем.
Дивіться прямі трансляції матчів, організовані УПЛ ТБ, на "Чемпіоні".
- 11:00 | Тростянець – Чернігів
- 15:00 | Вільхівці – Шахтар
Нагадаємо, що чинним володарем Кубку України є київське Динамо. "Біло-сині" у фіналі здолали Чернігів.Матчі 1/8 фіналу відбудуться в цьому році. Базовими датами є 27-29 жовтня, а наступної стадії турніру – вже у 2027-му.