1/16 фіналу Кубку України з футболу: онлайн-трансляції матчів 17 вересня

У четвер, 17 вересня, відбудуться останні два поєдинки 1/16 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.

Першими зіграють Тростянець і Чернігів. Закриватиме програму цієї стадії турніру протистояння між Вільхівцями та Шахтарем.

Дивіться прямі трансляції матчів, організовані УПЛ ТБ, на "Чемпіоні".

11:00 | Тростянець – Чернігів

15:00 | Вільхівці – Шахтар

Нагадаємо, що чинним володарем Кубку України є київське Динамо. "Біло-сині" у фіналі здолали Чернігів.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться в цьому році. Базовими датами є 27-29 жовтня, а наступної стадії турніру – вже у 2027-му.