Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Полісся-2 декласувало Лісне, Локомотив розгромив Діназ у Другій лізі

Микола Дендак — 12 жовтня 2025, 16:57
Полісся-2 декласувало Лісне, Локомотив розгромив Діназ у Другій лізі
ПФЛ

Сьогодні, 12 жовтня, відбулися матчі 13-го туру Другої ліги України з футболу.

Друга команда житомирського Полісся катком пройшлася по ФК Лісне, забивши суперникам 5 м'ячів. Лісне зуміло відповісти лише голом Назара Волошина.

Також київський Локомотив розгромно переміг вишгородський Діназ з рахунком 4:0. При тому перший тайм виявився безгольовим, всі м'ячі були забиті після перерви.

В інших поєдинках Ребел здолав Гірник-Спорт, Ужгород переміг Скалу 1911, Тростянець обіграв криворізький Пенуел, а Вільхівці виграли у київського Атлета.

Чемпіонат України – Друга ліга
13 тур, 12 жовтня

Група A

Лісне – Полісся-2 1:5 (1:2)

Голи: 0:1 – 2 Йока, 1:1 – 13 Волошин, 1:2 – 24 Грищенко, 1:3 – 51 Панчишин, 1:4 – 82 Грохольський, 1:5 – 87 Грищенко

Скала 1911 – Ужгород 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 6 Николишин (пен.), 1:1 – 16 Антошин, 1:2 – 90+3 Антошин

ФК Вільхівці – Атлет 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 39 Боцьків, 2:0 – 59 Шестак, 3:0 – 61 Тимошенко, 3:1 – 61 Шишкін, 3:2 – 76 Мовчан

Standings provided by Sofascore

Група B

Гірник-Спорт – Ребел 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 1 Зоренко, 0:2 – 72 Андрухів

Пенуел – Тростянець 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 32 Близнюк, 0:2 – 76 Коваленко

Локомотив – Діназ 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 56 Мордас, 2:0 – 60 Лук'янчук, 3:0 – 66 Сахненко, 4:0 – 74 Мельниченко

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що представник одного з клубів Першої ліги намагався підкупити арбітра. Наразі триває перевірка УАФ.

Гірник Спорт Діназ Чемпіонат України, Друга ліга Ужгород Скала-1911 Вільхівці ФК Тростянець Локомотив Київ Полісся-2 ФК Лісне Атлет Київ Пенуел

Чемпіонат України, Друга ліга

Буковина обіграла Поділля та очолила турнірну таблицю Першої ліги
Друга ліга. Вінницька Нива та Колос-2 здобули перемоги в заключних матчах 12 туру
Ужгород розгромив Реал-Фарму, Тростянець переграв Гірник-Спорт у 12 турі Другої ліги
Друга ліга. Камбек від Чайки, поразка Полісся-2
Друга ліга. Лівий берег-2 переграв Чорноморець-2, Локомотив та Колос-2 розписали нічию

Останні новини