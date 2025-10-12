Полісся-2 декласувало Лісне, Локомотив розгромив Діназ у Другій лізі

Сьогодні, 12 жовтня, відбулися матчі 13-го туру Другої ліги України з футболу.

Друга команда житомирського Полісся катком пройшлася по ФК Лісне, забивши суперникам 5 м'ячів. Лісне зуміло відповісти лише голом Назара Волошина.

Також київський Локомотив розгромно переміг вишгородський Діназ з рахунком 4:0. При тому перший тайм виявився безгольовим, всі м'ячі були забиті після перерви.

В інших поєдинках Ребел здолав Гірник-Спорт, Ужгород переміг Скалу 1911, Тростянець обіграв криворізький Пенуел, а Вільхівці виграли у київського Атлета.

Чемпіонат України – Друга ліга

13 тур, 12 жовтня

Група A

Лісне – Полісся-2 1:5 (1:2)

Голи: 0:1 – 2 Йока, 1:1 – 13 Волошин, 1:2 – 24 Грищенко, 1:3 – 51 Панчишин, 1:4 – 82 Грохольський, 1:5 – 87 Грищенко

Скала 1911 – Ужгород 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 6 Николишин (пен.), 1:1 – 16 Антошин, 1:2 – 90+3 Антошин

ФК Вільхівці – Атлет 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 39 Боцьків, 2:0 – 59 Шестак, 3:0 – 61 Тимошенко, 3:1 – 61 Шишкін, 3:2 – 76 Мовчан

Група B

Гірник-Спорт – Ребел 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 1 Зоренко, 0:2 – 72 Андрухів

Пенуел – Тростянець 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 32 Близнюк, 0:2 – 76 Коваленко

Локомотив – Діназ 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 56 Мордас, 2:0 – 60 Лук'янчук, 3:0 – 66 Сахненко, 4:0 – 74 Мельниченко

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що представник одного з клубів Першої ліги намагався підкупити арбітра. Наразі триває перевірка УАФ.