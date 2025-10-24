Друга ліга. Перемоги Полісся-2 і Локомотива, нічия Лісного та Буковини-2

У п’ятницю, 24 жовтня, відбулися три матчі в рамках 15 туру Другої ліги сезону-2025/26. В групі А Буковина-2 на останніх хвилинах врятувалася від поразки у матчі проти Лісного, а Полісся-2 у Вінниці обіграла місцеву Ниву.

Єдиний матч ігрового дня в групі Б завершився мінімальною перемогою київського Локомотива над Тростянцем.

Чемпіонат України – Друга ліга

15 тур, 24 жовтня

Група А

Лісне – Буковина-2 – 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 18 Скочеляс, 1:1 – 24 Рибалка (з пенальті), 2:1 – Калінін, 2:2 – 90+3 Дубовик

Нива Вінниця – Полісся-2 – 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 3 Загорулько (автогол), 0:2 – 19 Романчук (з пенальті)

Група Б

Локомотив – Тростянець – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 27 Сахненко

Нагадаємо, 20 жовтня Чорноморець-2 вдома розписав нульову нічию з Гірником-Спорт.