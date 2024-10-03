Михайленко дебютував у Лізі Європи в матчі Динамо – Гоффенгайм

Півзахисник київського Динамо Микола Михайленко вийшов на дебютний матч у Лізі Європи у своїй кар'єрі.

Це сталося у поєдинку 2 туру ЛЄ сезону-2024/25 у матчу проти німецького Гоффенгайма. Зауважимо, що Чемпіон веде текстову трансляцію зустрічі.

Для футболіста це також дебютна поява у стартовому складі на матч єврокубків. Раніше він зіграв у двох поєдинках киян проти Зальцбурга у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Проте тоді Михайленко виходив на заміну.

Загалом у поточному сезоні Микола зіграв 6 матчів за Динамо і лише 1 разу виходив на поле у стартовому складі. Результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, у попередньому турі кияни розгромно поступилися Лаціо (0:3). Напередодні головний тренер столичного колективу Олександр Шовковський розповів, що у матчі проти Гоффенгайма не зіграють двоє лідерів команди.