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Атлетико – Реал: відомо, хто прокоментує мадридське дербі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Денис Шаховець — 12 березня 2025, 10:40
Атлетико – Реал: відомо, хто прокоментує мадридське дербі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
MEGOGO

Мадридський Реал, кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін, зіграє проти Атлетико у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч відбудеться 12 березня на арені "Метрополітано", початок – о 22:00 за Києвом.

Цю та інші ігри плей-оф Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні – за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Матч Атлетико – Реал прокоментують Володимир Звєров та Олександр Мельниченко. О 21:00 розпочнеться передматчева студія з ведучими Олександрою Кучеренко і Сергієм Лук’яненком. Їхніми гостями стануть ексгравці збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

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Трансляція буде доступна на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт". На медіасервісі також можна буде подивитися ігри з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO "Дивись як чутно".

Нагадаємо, у першому матчі Реал переміг Атлетико з рахунком 2:1. Напередодні Андрій Лунін допоміг Реалу переграти Райо Вальєкано (2:1) у чемпіонаті Іспанії, здійснивши 5 сейвів, три з яких були після ударів з меж штрафного.

Андрій Лунін Ліга чемпіонів Реал Мадрид Атлетико Мадрид Ліга чемпіонів-2024/25

Андрій Лунін

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