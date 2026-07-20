Воротар збірної Аргентини побив рекорд фіналів мундіалів, який тримався 32 роки

Голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес встановив історичне досягнення у фіналі чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє B/R Footbal.

У матчі проти Іспанії він виконав 11 сейвів. Це рекордний показник для цієї стадії турніру мундіалів за весь час.

До цього пальму першості утримували Таффарел і Джанлука Пальюка. Вони у фіналі ЧС-1994 по вісім разів рятували свої команди, де після "сухої" нічиєї врешті-решт Бразилія здолала Італію в серії пенальті.

Нагадаємо, що Мартінесу вже ж не вдалося врятувати "альбіселесте" від поразки. На 106-й хвилині Ферран Торрес забив єдиний гол, який приніс чемпіонство іспанцям.

Такий перформанс у фіналі не дозволив аргентинцю стати найкращим воротарем турніру. Цю нагороду отримав голкіпер "Фурії Рохи".