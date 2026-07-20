Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Воротар збірної Аргентини побив рекорд фіналів мундіалів, який тримався 32 роки

Денис Іваненко — 20 липня 2026, 10:14
Воротар збірної Аргентини побив рекорд фіналів мундіалів, який тримався 32 роки
Еміліано Мартінес
Getty Images

Голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес встановив історичне досягнення у фіналі чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє B/R Footbal.

У матчі проти Іспанії він виконав 11 сейвів. Це рекордний показник для цієї стадії турніру мундіалів за весь час.

До цього пальму першості утримували Таффарел і Джанлука Пальюка. Вони у фіналі ЧС-1994 по вісім разів рятували свої команди, де після "сухої" нічиєї врешті-решт Бразилія здолала Італію в серії пенальті.

Нагадаємо, що Мартінесу вже ж не вдалося врятувати "альбіселесте" від поразки. На 106-й хвилині Ферран Торрес забив єдиний гол, який приніс чемпіонство іспанцям.

Такий перформанс у фіналі не дозволив аргентинцю стати найкращим воротарем турніру. Цю нагороду отримав голкіпер "Фурії Рохи".

Читайте також :
Зірка збірної Іспанії став десятим футболістом в історії, якому підкорилось елітне чемпіонське досягнення
Рекорд Чемпіонат світу-2026 з футболу Еміліано Мартінес

Рекорд

Мбаппе підкорилось унікальне бомбардирське досягнення чемпіонатів світу
Тренер збірної Іспанії став абсолютним рекордсменом чемпіонатів світу
Реал став рекордсменом чемпіонатів світу після дубля Беллінгема
Олімпійська чемпіонка Кеннеді встановила рекорд сезону на етапі Діамантової ліги
21-річний кенієць зі світовим рекордом у бігу на 1000 метрів виграв етап Діамантової ліги

Останні новини