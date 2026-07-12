Реал став рекордсменом чемпіонатів світу після дубля Беллінгема

Футболісти мадридського Реала встановили унікальне досягнення на чемпіонаті світу-2026.

Гравці "вершкових" сумарно вже забили 19 голів на нинішньому Мундіалі. Це новий клубний рекорд для однієї світової першості.

Історичним взяттям воріт відзначився Джуд Беллінгем. Він оформив дубль у ворота збірної Норвегії, завдяки чому вивів англійців у півфінал турніру.

До цього пальму першості утримували угорський Гонвед (1954), німецька Баварія (2014) та французький ПСЖ (2022). Футболісти цих клубів забивали по 18 м'ячів.

Гравці Реала, які забивали голи на ЧС-2026

Кіліан Мбаппе (Франція) – 8

Джуд Беллінгем (Англія) – 6

Вінісіус Жуніор (Бразилія) – 4

Арда Гюлер (Туреччина) – 1

Зазначимо, що в матчі проти "вікінгів" Джуду Беллінгему підкорилось декілька рекордів. У наступній стадії турніру англійці зіграють проти переможця пари Аргентина – Швейцарія.