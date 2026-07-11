Олімпійська чемпіонка Кеннеді встановила рекорд сезону на етапі Діамантової ліги

Австралійка Ніна Кеннеді показала найкращий результат сезону у стрибках із жердиною на етапі Діамантової ліги в Монако.

29-річна стрибунка стала єдиною учасницею змагань, яка підкорила висоту 4,95 метра. Після цього австралійка тричі намагалася взяти планку на позначці 5,00 м, але всі спроби були невдалими.

Стрибок на 4,95 м дозволив Кеннеді оновити світовий топ-результат сезону, перевершивши попереднє досягнення 4,91 м. Також спортсменка встановила новий рекорд Австралії та Океанії й увійшла до четвірки найкращих стрибунок із жердиною в історії.

Найкращі результати в історії жіночих стрибків із жердиною:

Єлєна Ісинбаєва (Росія, 2009) – 5,06 м Анжеліка Сідорова (2021) – 5,01 м Санді Морріс (США, 2016) – 5,00 м Ніна Кеннеді (Австралія, 2026), Кеті Мун (США, 2021) – 4,95 м Еліза Маккартні (Нова Зеландія, 2018) – 4,94 м

Зазначимо, що Кеннеді повернулася до міжнародних змагань у 2026 році після 15-місячної перерви через травму задньої поверхні стегна. Через ушкодження вона пропустила сезон-2025, зокрема чемпіонат світу.

Австралійка є олімпійською чемпіонкою Парижа-2024, чемпіонкою світу 2023 року та дворазовою переможницею фіналу Діамантової ліги – у 2022 та 2024 роках. Її попередній особистий рекорд становив 4,91 м, встановлений у 2023 році в приміщенні.

Раніше повідомлялося, що 21-річний кенієць Еммануель Ваньйоньї на етапі Діамантової ліги у Монако встановив світовий рекорд у бігу на 1000 метрів.