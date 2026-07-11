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Олімпійська чемпіонка Кеннеді встановила рекорд сезону на етапі Діамантової ліги

Сергій Шаховець — 11 липня 2026, 10:20
Олімпійська чемпіонка Кеннеді встановила рекорд сезону на етапі Діамантової ліги
Ніна Кеннеді
Getty Images

Австралійка Ніна Кеннеді показала найкращий результат сезону у стрибках із жердиною на етапі Діамантової ліги в Монако.

29-річна стрибунка стала єдиною учасницею змагань, яка підкорила висоту 4,95 метра. Після цього австралійка тричі намагалася взяти планку на позначці 5,00 м, але всі спроби були невдалими.

Стрибок на 4,95 м дозволив Кеннеді оновити світовий топ-результат сезону, перевершивши попереднє досягнення 4,91 м. Також спортсменка встановила новий рекорд Австралії та Океанії й увійшла до четвірки найкращих стрибунок із жердиною в історії.

Найкращі результати в історії жіночих стрибків із жердиною:

  1. Єлєна Ісинбаєва (Росія, 2009) – 5,06 м
  2. Анжеліка Сідорова (2021) – 5,01 м
  3. Санді Морріс (США, 2016) – 5,00 м
  4. Ніна Кеннеді (Австралія, 2026), Кеті Мун (США, 2021) – 4,95 м
  5. Еліза Маккартні (Нова Зеландія, 2018) – 4,94 м

Зазначимо, що Кеннеді повернулася до міжнародних змагань у 2026 році після 15-місячної перерви через травму задньої поверхні стегна. Через ушкодження вона пропустила сезон-2025, зокрема чемпіонат світу.

Австралійка є олімпійською чемпіонкою Парижа-2024, чемпіонкою світу 2023 року та дворазовою переможницею фіналу Діамантової ліги – у 2022 та 2024 роках. Її попередній особистий рекорд становив 4,91 м, встановлений у 2023 році в приміщенні.

Раніше повідомлялося, що 21-річний кенієць Еммануель Ваньйоньї на етапі Діамантової ліги у Монако встановив світовий рекорд у бігу на 1000 метрів.

Рекорд стрибки з жердиною

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