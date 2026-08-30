Рома оголосила про перехід захисника збірної Аргентини

Аргентинський захисник Марселя Леонардо Балерді став гравцем італійської Роми.

Про це повідомляє офіційний сайт римського клубу.

27-річний футболіст приєднався до римлян на правах оренди та виступатиме за клуб до кінця сезону-2026/27. Угода передбачає опцію викупу контракту Балерді за умови виконання певних пунктів.

У новій команді аргентинець гратиме під 26-м номером.

Першим професійним клубом Леонардо був Бока Хуніорс, вихованцем якого він є. Європейську кар'єру захисник розпочав у Боруссії Дортмунд, а у 2020 році перебрався до Марселя на правах оренди. Після успішного сезону французький клуб викупив його контракт за 11 мільйонів євро.

Загалом Балерді провів за Марсель понад 200 матчів, забив шість голів та віддав три результативні передачі.

Балерді також виступає за збірну Аргентини. На його рахунку 11 матчів у складі національної команди. Захисник потрапив до заявки Аргентини на чемпіонат світу-2026, однак через травму був замінений ще до початку турніру.

Раніше повідомлялося, що Болонья орендувала форварда Роми та збірної України Артема Довбика.