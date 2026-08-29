Аталанта повернула колишнього лідера команди

Івуарійський півзахисник Франк Кессьє став гравцем Аталанти.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Точні терміни дії контракту не розголошуються, повідомляється лише, що контракт багаторічний. Кессьє перейшов у Аталанту на правах вільного агента, термін дії його контракту з Аль-Ахлі сплив наприкінці червня поточного року.

Перехід Кессьє в Аталанту став доволі несподіваним, оскільки головними претендентами на гравця називали Ювентус і Рому. Проте туринці не домовилися щодо фінансових умов контракту 29-річного хавбека, а інтерес Роми в останні дні охолонув.

Таким чином, Кессьє повернувся в Аталанту після 9-річної перерви. Раніше він виступав за клуб у сезоні-2016/17. Також виступав за Чезену, Мілан і Барселону.

Раніше Аталанта підписала хавбека РБ Лейпциг Ельїфа Елмаса.