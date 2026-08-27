Зірка Роми знайшов власного двійника після шаленого хеттрику у Серії А: їх майже неможливо відрізнити
Нападник Роми Доніелл Мален продовжує вражати не лише своєю грою на футбольному полі, а й розважати вболівальників поза ним.
Нідерландський форвард влаштував справжній фурор у стартовому турі Серії А, оформивши хеттрик у матчі проти Фіорентини. Римляни розгромили суперника з рахунком 4:0, а Мален став головним героєм зустрічі.
Ще три результативні передачі на рахунку Пауло Дибали, тож зірковий дует Роми взяв безпосередню участь у всіх чотирьох голах команди.
Але після матчу Мален вирішив продовжити веселити своїх прихильників. Футболіст опублікував у соцмережах серію фотографій, на яких спочатку можна подумати, що перед камерою позує одна й та сама людина.
Виявилося, що нідерландець зустрів свого неймовірно схожого фаната з Італії. Вони навіть одягнулися практично однаково та разом влаштували фотосесію.
Мален підписав добірку максимально лаконічно: "Брат-близнюк".
Раніше повідомлялося, що литовський футбольний клуб Жальгіріс запропонував зірці "Теда Лассо" очолити команду.