Хавбек збірної Нідерландів став рекордсменом Аталанти

Опорний півзахисник збірної Нідерландів Мартен Де Роон став рекордсменом Аталанти за кількістю проведених матчів за клуб.

У неділю, 22 березня, Аталанта в матчі 30 туру Серії А вдома обіграла Верону з рахунком 1:0. Де Роон у тому матчі вийшов у основі та провів на полі 88 хвилин, після чого його замінив Лазар Самарджич.

Для Де Роона матч проти Верони став 436 у складі Аталанти. За цим показником він випередив попереднього рекордсмена, італійського захисника Джанпаоло Белліні, який виступав за клуб у 1998 – 2016 роках.

Де Роон виступає за Аталанту з 2017 року. У 436 матчах за клуб із Бергамо 34-річний нідерландець відзначився 23 голами та 32 асистом. У 2024 році виграв із Аталантою Лігу Європи.

Топ-10 гравців за кількістю проведених матчів за Аталанту: