Клуб французької Ліги 1 зацікавлений у підписанні Погба

Поль Погба, який перебуває у статусі вільного агента, може продовжити кар'єру на батьківщині.

Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, на те, щоб підписати 31-річного хавбека, може піти Марсель.

Кажуть, що команда з Ліги 1 є великим шанувальником півзахисника, який прагне повернутися до збірної Франції.

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Тому футболіста приваблює ідея про співпрацю з провансальцями, які можуть дати йому постійну ігрову практику.

Однак видання також назвало цей трансфер "складним" через зарплату Погба, яка є одним з потенційних каменів спотикання.

Нагадаємо, що Марсель також розглядає варіант із придбаннями вінгера Челсі Михайла Мудрика. Проте взимку цей перехід не відбудеться.