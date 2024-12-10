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Клуб французької Ліги 1 зацікавлений у підписанні Погба

Олексій Погорелов — 10 грудня 2024, 16:26
Клуб французької Ліги 1 зацікавлений у підписанні Погба
Поль Погба
Instagram Поля Погба

Поль Погба, який перебуває у статусі вільного агента, може продовжити кар'єру на батьківщині.

Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, на те, щоб підписати 31-річного хавбека, може піти Марсель.

Кажуть, що команда з Ліги 1 є великим шанувальником півзахисника, який прагне повернутися до збірної Франції.

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Тому футболіста приваблює ідея про співпрацю з провансальцями, які можуть дати йому постійну ігрову практику.

Однак видання також назвало цей трансфер "складним" через зарплату Погба, яка є одним з потенційних каменів спотикання.

Нагадаємо, що Марсель також розглядає варіант із придбаннями вінгера Челсі Михайла Мудрика. Проте взимку цей перехід не відбудеться.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Марсель Поль Погба

Поль Погба

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