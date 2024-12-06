Іменитий французький клуб повернеться до можливого трансферу Мудрика влітку

Марсель не боротиметься за вінгера Челсі Михайла Мудрика взимку, однак французький клуб зберігає інтерес до українця і спробує придбати його в літнє трансферне вікно.

Про це пише Onlymercato.

У Челсі чітко дали зрозуміти, що продавати або ж віддавати в оренду Мудрика цієї зими не планують.

Водночас екстренер Шахтаря Роберто Де Дзербі, який зараз очолює Марсель, дуже хотів би бачити в своїй команді Михайла, з яким плідно працював у донецькому клубі.

Цього сезону Мудрик прийняв участь у 15 матчах Челсі, в яких відзначився трьома голами та зробив 5 результативних передач. Tranfermarkt оцінює українця у 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що українець через хворобу не зіграє проти Тоттенгема в 15 турі АПЛ.