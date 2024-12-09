Погба все ж може отримати можливість тренуватися з Манчестер Юнайтед

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Луї Саа заявив, що Поль Погба може повернутися до клубу на тимчасовій основні.

Слова дворазового чемпіона Англії наводить Goal.

"До мене дійшли чутки, що Полю Погба запропонують повернутися і тренуватися з Манчестер Юнайтед у новому році. Я думаю, що це була б чудова можливість для Поля. Йому потрібно якомога швидше повернутися на свій найкращий рівень, і тренування з топгравцями допоможуть йому в цьому. Думаю, він був би дуже радий можливості повернутися до клубу", – сказав Саа.

Читайте також : Колишній спортивний директор Манчестер Юнайтед виступав проти запрошення Аморіма

Він також відзначив те, що навіть у цьому віці після перерви через скандал з допінгом Погба залишається чудовим гравцем.

"Я також вважаю, що Поль все ще дуже особливий гравець. Коли ви думаєте про півзахисників, Погба має унікальні якості. Я думаю, що Юнайтед не вистачає потужності в півзахисті, і нам бракує майстерного гравця, який може грати бокс-ту-бокс. Тому він був би гарним доповненнямю. Він гравець іншого профілю, ніж ті, що є в МЮ". Коли я дивлюся на Погба, я думаю, що багато команд в АПЛ вважали б підписання його як вільного агента привабливою пропозицією. Забудьте про зарплату, я впевнений, що Поль готовий знайти компроміс у цьому питанні, оскільки він хоче знову грати у футбол після такого тривалого часу на узбіччі. Коли я думаю про Погба, то бачу в його підписанні більше позитиву, ніж негативу, і вважаю, що це гравець, який повинен зацікавити Манчестер Юнайтед у січні. Всі топклуби Прем'єр-ліги повинні розглядати підписання Погба на умовах вільного трансферу як чудову можливість. Ось як я це бачу".

Поль Погба вже двічі виступав у складі "червоних дияволів" і двічі він залишав команду у статусі вільного агента заради Ювентуса.

Востаннє 31-річний півзахисник виходив на футбольне поле 3 вересня 2023 року у грі проти Емполі (2:0). Тоді він відіграв 28 хвилин.

Нагадаємо, що у листопаді Поль Погба домовився з Ювентусом про дострокове розірвання контракту, тому футболіст дістанеться новій команді безкоштовно.