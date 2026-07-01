Екстренер Ліона та Лілля очолив Марсель

Брюно Женезіо призначений на посаду головного тренера Марселя.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Терміни дії контракту з 59-річним фахівцем не розголошуються. Раніше у ЗМІ повідомлялося про те, що контракт буде розрахований на два роки.

На посаді головного тренера Марселя Женезіо замінив Хабіба Бейє, якого звільнили напередодні. Він очолював команду з лютого поточного року.

Попереднім місцем роботи Женезіо був Лілль, який він очолював протягом двох років і покинув наприкінці травня поточного року. Його на чолі команди замінив Давіде Анчелотті.

Женезіо, окрім Лілля, раніше працював із такими клубами як Вільфранш, Безансон, Ліон, Бейцзин Гуоань і Ренн. Він очолює Марсель у непростий момент. У клубу є борги в розмірі 157 мільйонів євро, які загрожують виключенням із єврокубків.