Рома погодила умови особистого контракту з лідером Марселя

Рома досягла принципової домовленості з вінгером Марселя Мейсоном Грінвудом відносно його особистого контракту в разі трансферу до римського клубу.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

За його інформацією, угода 24-річного гравця з "вовками" буде розрахована до 2031 року. У новому клубі англієць отримуватиме 5 млн євро на рік плюс бонуси.

Очікуються, що незабаром сторони розпочнуть переговори щодо трансферу.

Чинний контракт Мейсона з Марселем розрахований до кінця червня 2029-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 55 мільйонів євро. У футболці "провансальців" провів вже 81 матч, у яких забив 48 голів та віддав 17 асистів.

Напередодні також стало відомо, що Рома зацікавлена у підписанні атакувального півзахисника Мілана та збірної США Крістіана Пулішича.