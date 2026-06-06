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Фенербахче може підписати скандальну зірку Ліги 1

Олег Дідух — 6 червня 2026, 13:32
Фенербахче може підписати скандальну зірку Ліги 1
Мейсон Грінвуд
ФК Марсель

Англійський вінгер Марселя Мейсон Грінвуд може продовжити кар'єру в Фенербахче.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Незабаром у Фенербахче відбудуться вибори нового президента, і один із кандидатів, Хакан Сафі, запевнив, що у разі його перемоги Грінвуд перейде у Фенербахче.

"Ми досягли угоди з Мейсоном Грінвудом. Готова угода до червня 2030 року, трибе лише щоб я виграв вибори", – заявив Сафі.

Окрім Фенербахче, на Грінвуда також претендує Рома та Тоттенгем. Раніше Марсель через фінансові проблеми виставив на трансфер усіх гравців команди.

У поточному сезоні на рахунку Грінвуда 26 голів і 11 асистів у 45 матчах за Марсель у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 55 мільйонів євро.

Грінвуд Марсель Фенербахче

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