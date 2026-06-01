Син легендарного Карло Анчелотті очолив Лілль

Французький Лілль оголосив про призначення Давіде Анчелотті головним тренером першої команди.

Про це повідомив офіційний сайт "мастифів".

36-річний італійський фахівець підписав контракт терміном на два роки.

Син знаменитого тренера Карло Анчелотті раніше працював у тренерських штабах ПСЖ, Реала, Баварії, Наполі та Евертона. У складі мадридського клубу він двічі вигравав Лігу чемпіонів як асистент тренера.

У 2025 році Анчелотті вперше очолив команду як головний тренер, працюючи з бразильським Ботафогу, який посів шосте місце в чемпіонаті та виборов путівку до Кубку Лібертадорес.

У Ліллі відзначили сучасний підхід італійця до роботи, його вміння розвивати молодих футболістів та значний досвід, здобутий у провідних клубах світу.

Раніше повідомлялося, що Лілль завершив співпрацю з Брюно Женезіо, який очолював команди з літа 2024 року. Сезон-2025/26 у Лізі 1 "мастифи" завершили на третьому місці.