Екстренер Лілля погодився очолити Марсель

Новим головним тренером французького Марселя стане Брюно Женезіо.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, Женезіо вже погодився очолити Марсель. Угода з 59-річним фахівцем буде розрахована до літа 2028 року з опцією продовження ще на один сезон.

Попереднім місцем роботи Женезіо був Лілль, який він покинув наприкінці травня поточного року. Його на чолі команди замінив Давіде Анчелотті. Марсель із лютого поточного року тренує Хабіб Бейє.

Зазначимо, що Женезіо очолить Марсель у непростий момент. У клубу є борги в розмірі 157 мільйонів євро, які загрожують виключенням із єврокубків.

Женезіо, окрім Лілля, раніше працював із такими клубами як Вільфранш, Безансон, Ліон, Бейцзин Гуоань і Ренн.