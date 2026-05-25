Лілль припинив співпрацю з головним тренером

Головний тренер Лілля Брюно Женезіо та клуб вирішили не продовжувати співпрацю на новий сезон.

Про це повідомляє пресслужба "мастифів".

Контракт Женезіо закінчувався влітку цього року й за взаємною згодою його було вирішено не продовжувати.

Зауважимо, що Брюно Женезіо очолив Лілль влітку 2024-го року, після того, як звільнили Паулу Фонсеку. За цей час команда відіграла 99 матчів, у яких здобула 50 звитяг, 19 разів розписала нічию та зазнала 30 поразок.

У цьогорічній кампанії (25/26) закінчив французький чемпіонат на третьому місці в турнірній таблиці та дійшов до 1/8 фіналу Ліги Європи, де поступився англійській Астон Віллі, яка пізніше стала переможницею турніру, за сумою двох матчів (3:0 – на користь бірмінгемців).

