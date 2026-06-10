Рома продовжує боротьбу за скандального лідера Марселя

Італійська Рома продовжує працювати над потенційним трансфером вінгера французького Марселя Мейсона Грінвуда.

Про це інформує Corriere Dello Sport.

"Вовки" готові запропонувати за 24-річного правого вінгера близько 40 мільйонів євро, включаючи бонуси.

Однак ця сума є далекою від тієї, яку хочуть отримати "провансальці". Французький клуб прагне заробити на Грінвуді орієнтовно 55 мільйонів.

Зазначається, що Рома веде позитивні перемовини з батьком футболіста, який є його агентом. Якщо сторони вдарять по руках, то зарплата Мейсона у Римі складе 4 мільйони євро на рік плюс бонуси.

Відзначимо, що у придбанні Грінвуда особисто зацікавлений головний тренер "вовків" Джан П'єро Гасперіні.

Чинний контракт Мейсона з Марселем розрахований до кінця червня 2029-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 55 мільйонів євро. У футболці "провансальців" провів вже 81 матч, у яких забив 48 голів та віддав 17 асистів.

Раніше повідомлялося, що англійський вінгер може продовжити кар'єру у турецькому Фенербахче.