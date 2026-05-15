Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Марсель виставив весь склад команди на продаж

Олег Дідух — 15 травня 2026, 13:05
Марсель виставив весь склад команди на продаж
ФК Марсель

Іменитий французький клуб Марсель зіткнувся із серйозними фінансовими проблемами.

Про це повідомляє FootMercato.

Ці проблеми пов'язані з тим, що клуб у наступному сезоні не гратиме у Лізі чемпіонів. Економічний стан Марселя викликає серйозне занепокоєння у фінансового регулятора Ліги 1, DNCG.

Ситуацію вже порівнюють із тією, з якою зіткнувся Ліон минулого року. Тоді клуб через фінансові проблеми понизили до Ліги 2, проте клуб зумів добитися скасування цього рішення після апеляції.

Економічні проблеми Марселя серйозні, клубу необхідно отримати серйозну суму грошей до 30 червня поточного року. Для цього клуб ухвалив рішення виставити на трансфер усіх гравців першої команди.

Раніше повідомлялося про те, що Марсель може покинути Мейсон Грінвуд.

Марсель

Марсель

Скандальна зірка Марселя може повернутися в АПЛ
Ювентус націлився на трансфер Грінвуда
Марсель презентував новий логотип клубу
Ювентус цікавиться скандальним англійським вінгером
Французький гранд влітку спробує підписати захисника Динамо

Останні новини