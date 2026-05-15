Марсель виставив весь склад команди на продаж

Іменитий французький клуб Марсель зіткнувся із серйозними фінансовими проблемами.

Про це повідомляє FootMercato.

Ці проблеми пов'язані з тим, що клуб у наступному сезоні не гратиме у Лізі чемпіонів. Економічний стан Марселя викликає серйозне занепокоєння у фінансового регулятора Ліги 1, DNCG.

Ситуацію вже порівнюють із тією, з якою зіткнувся Ліон минулого року. Тоді клуб через фінансові проблеми понизили до Ліги 2, проте клуб зумів добитися скасування цього рішення після апеляції.

Економічні проблеми Марселя серйозні, клубу необхідно отримати серйозну суму грошей до 30 червня поточного року. Для цього клуб ухвалив рішення виставити на трансфер усіх гравців першої команди.

