Колишній клуб Малиновського можуть виключити з єврокубків

Французький Марсель можуть виключити з наступного розіграшу Ліги Європи.

Про це повідомляє видання L'Équipe.

За останні три сезони Марсель накопичив борги, які оцінюються у 157 мільйонів євро. Ще у 2022 році "олімпійці" підписали угоду з УЄФА, згідно з якою їхні збитки не повинні перевищувати 60 мільйонів.

У сезоні-2024/25 Марсель перевищив ліміт удвічі. Через фінансові порушення один із найтитулованіших клубів можуть виключити з єврокубків.

"УЄФА у вівторок, 2 червня, вивчить вкрай складну фінансову ситуацію марсельського клубу. Якщо представнику Ліги 1 не буде надана поблажливість через кризу телевізійних прав у Франції, йому загрожують санкції – наприклад, відсторонення від Ліги Європи", – йдеться у матеріалі.

Зазначимо, що за підсумками сезону-2025/26 Марсель посів шосте місце у турнірній таблиці Ліги 1 та завоював путівку до Ліги Європи.

Нагадаємо, що півзахисник збірної України Руслан Малиновський виступав за Марсель у сезоні-2022/26. На рахунку хавбека два голи у 23 поєдинках.

Раніше повідомлялося, що Марсель виставив на продаж увесь склад.