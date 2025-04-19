Марлон Гомес записав своє ім'я в історію Шахтаря, забивши 1000-й гол бразильців

Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес став автором тисячного голу представників Бразилії в історії донецького клубу.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Це сталося у матчі 25 туру Української Прем'єр-ліги проти Колоса, в якому "гірники" поступилися з рахунком 2:4. Пізніше по ходу гри вінгер "помаранчево-чорних" Кевін забив 1001-й гол бразильців.

Відлік цієї серії розпочався 17 серпня 2002 року, коли Брандау забив у ворота Кривбаса. Найкращим бомбардиром за всю історію Шахтаря є Луїс Адріано, на рахунку якого 128 голів. Загалом же за команду виступали 44 бразильці, а забивали 33.

Шахтар значно погіршив свої шанси у боротьбі за чемпіонство, адже Динамо розгромило Оболонь, а Олександрія здолала Ворсклу. Тепер "гірники" з 53 балами відстають від конкурентів на 10 та 4 очки відповідно.

Нагадаємо, раніше відбулося ще два матчі в межах 25 туру УПЛ, в яких Карпати переграли Рух, а Лівий Берег відібрав очки у Полісся.