Грали на рівних: Гомес – про матч з Інтером у Лізі чемпіонів

Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес пояснив поразку від Інтера (0:1) у 3 турі основного етапу Ліги чемпіонів.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Особисто мені дуже сумно. Знали, що це буде дуже важкий виїзний матч, адже Інтер – велика команда. Але ми добре трималися, грали на рівних. Від 68-ї хвилини ми були в чисельній більшості, але, на жаль, так і не змогли здобути перемогу. Дуже прикро. Тепер треба зосередитися на наступному тижні – попереду матч чемпіонату України. Проаналізуємо помилки й усе виправимо до наступної гри Ліги чемпіонів", – сказав хавбек.

Також гравець пояснив, чому його команда програла матч перебуваючи в чисельній більшості.

"Як я вже сказав, грати на виїзді дуже важко. Коли вони залишилися вдесятьох, у нас з'явилося більше простору в центрі поля, проте вони все одно добре закрилися в обороні. Такий футбол. Вони зуміли перемогти нас, маючи менше гравців. Це дуже сумно, такого не повинно було статися. Нам потрібно зараз працювати, щоб мінімізувати кількість помилок. Як я вже зазначав у попередній відповіді, ми дивимося вперед. Це футбол: сьогодні програли, але вже скоро матимемо іншу можливість перемогти. Вважаю, ми грали на рівних до певного моменту, але, на жаль, пропустили гол під час переходу суперника від оборони до атаки й не змогли змінити рахунок", – підсумував Гомес.

Зазначимо, що наставник донеччан Арда Туран також вважає, що його підопічні заслуговували на кращий результат. Він переконаний, що цей досвід буде корисний для розвитку молодих гравців.

Шахтар після трьох турів має у своєму активі чотири залікові бали. Наразі "гірники" посідають 17-те місце в турнірній таблиці.

Наступним суперником донецького клубу в Лізі чемпіонів стане Спортинг. Гра відбудеться 3 листопада та розпочнеться о 19:45 за київським часом.