Клуб Бундесліги взимку знову спробує підписати півзахисника Шахтаря

Олексій Мурзак — 16 жовтня 2025, 19:34
Марлон Гомес
ФК Шахтар

РБ Лейпциг не відмовився від ідеї підписати 21-річного центрального півзахисника Шахтаря Марлона Гомеса.

Про це повідомляє TransferFeed.

За інформацією джерела, чергову спробу німецький клуб зробить взимку.

Як відомо, влітку РБ Лейпциг навіть досяг угоди з бразильцем, але не захотів платити 25 мільйонів євро, яких вимагав Шахтар. Тоді "гірники" відхилили першу пропозицію РБ Лейпциг стосовно футболіста.

Марлон Гомес приєднався до Шахтаря у січні 2024 року. За його трансфер українці заплатили Васко да Гама 12 мільйонів євро. Чинний контракт футболіста з клубом розрахований до кінця 2028 року. 

