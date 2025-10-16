Клуб Бундесліги взимку знову спробує підписати півзахисника Шахтаря
Марлон Гомес
ФК Шахтар
РБ Лейпциг не відмовився від ідеї підписати 21-річного центрального півзахисника Шахтаря Марлона Гомеса.
Про це повідомляє TransferFeed.
За інформацією джерела, чергову спробу німецький клуб зробить взимку.
Як відомо, влітку РБ Лейпциг навіть досяг угоди з бразильцем, але не захотів платити 25 мільйонів євро, яких вимагав Шахтар. Тоді "гірники" відхилили першу пропозицію РБ Лейпциг стосовно футболіста.
Марлон Гомес приєднався до Шахтаря у січні 2024 року. За його трансфер українці заплатили Васко да Гама 12 мільйонів євро. Чинний контракт футболіста з клубом розрахований до кінця 2028 року.