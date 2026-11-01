Це дитяча мрія, яку я здійснюю: півзахисник Шахтаря – про виклик у збірну Бразилії

Футболіст донецького Шахтаря Марлон Гомес відреагував на свій дебютний виклик у збірну Бразилії.

Емоціями півзахисник поділився в коментарі пресслужбі "гірників".

"Насамперед я дуже радий, що можу здійснити дитячу мрію. Я мріяв про все, що переживаю зараз: грати у великому клубі, такому як Шахтар, мати можливість бути поміченим. Я безмежно вдячний за те, що зараз переживаю. Хочу подякувати всім уболівальникам, персоналу та самому клубу за те, що дали мені можливість привернути увагу збірної Бразилії. Це дитяча мрія, яку я здійснюю. Відчуваю лише вдячність", – сказав бразилець.

Марлон заявив, що дізнався про виклик від друзів, адже під час оголошення заявки підписував документи, а інтернет на телефоні погано працював. Після цього він зателефонував своїй родині й це був момент великого щастя та сліз радості.

22-річний півзахисник також розповів, які цілі ставить перед собою на найближчий збір "селесао":

"Як я вже казав, це мрія. Тепер я також став частиною процесу у збірній Бразилії. Хочу бути там, тренуватися з видатними гравцями, хочу грати – допомагати команді, закріпитися у збірній. Сподіваюся, що зможу стати частиною нового циклу Кубку Америки та майбутнього чемпіонату світу".

Зазначимо, що Бразилія в листопаді проведе два поєдинки. Вони зіграє з Японією (14.11) та Сінгапуром (17.11).

Нагадаємо, що Марлон виступає за Шахтар із січня 2024 року. Він провів за "гірників" 91 матч і здобув з ними чотири трофеї.

Разом із ним дебютний виклик отримав Аліссон Сантана. Він також напередодні відреагував на цю подію.