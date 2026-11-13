Фенербахче готовий заплатити 20 млн доларів за лідера Шахтаря – ЗМІ

Турецький Фенербахче зацікавився 22-рінчим бразильським півзахисник донецького Шахтаря Марлоном Гомесом.

Про це повідомляє Fotomac.

Легіонер "гірників" буде пріоритетною ціллю для гранда Суперліги у найближче зимове трансферне вікно. Керівництво "жовтих канарок" готове виділити на трансфер гравця донеччан близько 20 мільйонів євро.

До процесу перемовин буде безпосередньо долучений головний тренер Фенербахче Емре Белезоглу, який планує обговорити можливий перехід у телефонній розмові з наставником Шахтаря Арда Тураном.

Процес перемовин може розпочатися вже 25 листопада, коли клуби зіграють між собою у 5-му турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27. Початок зустрічі о 22:00 (за київським часом).

Нагадаємо, що Гомес перебрався до України у січні 2024-го, коли перейшов із бразильського Васко да Гама за 12 мільйонів євро. Саме у таку вартість оцінює його портал Transfermarkt. Контракт Марлона з Шахтарем спливає 31 грудня 2028 року.

Від моменту переходу бразилець провів у футболці донеччан 93 матчі, у яких відзначився 10 голами та 11 асистами, ставши одним із лідерів команди.

Завдяки хорошим виступам за донецький клуб Гомес отримав дебютний виклик до збірної Бразилії. Також із ним у розташування "селесао" поїхав Аліссон Сантана.