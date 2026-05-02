Арсенал – Фулгем: прогноз на матч 35 туру АПЛ

У суботу, 2 травня, Арсенал прийматиме Фулгем у матчі 35 туру Англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/2026.

Поєдинок розпочнеться о 19:30 (за київським часом) на стадіоні "Емірейтс".

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Арсенал, його перемогу оцінюють в 1,50. А от на звитягу гостей дають коефіцієнт 7,00. Нічия – 4,55.

У першому колі чинний лідер турнірної таблиці здобув перемогу над "дачниками" з рахунком 1:0. Зауважимо, що підопічні Мікеля Артети зіграли на один матч більше за Манчестер Сіті, що розташувався на 2 сходинці.

