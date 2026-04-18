Брентфорд – Фулгем. Де та коли дивитися матч 32 туру АПЛ

У суботу, 18 квітня, на стадіоні "Брентфорд Комм'юніті" відбудеться матч 32 туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому місцевий Брентфорд прийматиме Фулгем.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на каналі Setanta Sports. Початок о 14:30 за київським часом.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Брентфорд, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,12. Натомість на успіх Фулгема можна поставити з коефіцієнтом 3,39, на нічию – 3,80.

Зазначимо, що Брентфорд посідає 7 місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 47 очок. Натомість Фулгем з 44 балами йде 12-м.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.